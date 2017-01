Pappa krevde betaling fra barna for skyss

Mannen, som er i førtiårene, må møte i Vesterålen tingrett i disse dager for å svare på påstander om grove og gjentatte handlinger.

Mannen er også tiltalt for vold mot politiet, ved at han spyttet mot politibetjenter og en politistudent, og at han gjorde motstand da politiet ankom til boligen etter melding om ordensforstyrrelse.

Mannen skal ifølge tiltalebeslutningen ha brukt grov kjeft på barna, fastsatt urealistiske husregler som skulle overholdes, begrenset deres omgang med venner, og eksempelvis krevd betaling av barna for skyss til aktiviteter. Vedkommende skal ifølge tiltalen ha knust gjenstander i boligen under påvirkning av alkohol, mens barna var hjemme. Han skal også ha stengt barna inne, og ved noen anledninger ha dratt barna i ørene.