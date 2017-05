Ståle Solbakken: – Tom skal ikke ha dårlig samvittighet

Mandag holdt TIL pressekonferanse på Alfheim om at Tom Høgli blir værende i FC København ut året. Høgli skulle hjem til Tromsø og TIL i sommer, men den overgangen blir satt på vent. Årsaken er at Peter Ankersen har pådratt seg et stygt brudd.

– For oss gjaldt det å få en løsning på plass veldig raskt. Det var ingen gunstig situasjon for oss at Ankersen, som spiller på det danske landslaget, ble langtidsskadet, sier FCK-trener Ståle Solbakken til iTromsø.

En av Norges mest meriterte trenere er strålende fornøyd med at Høgli ble værende i klubben.

– Han er en spiller som ikke trenger innkjøringstid i klubben. Det passet helt utmerket at det ble Tom, sier Solbakken.

– Skal ikke ha dårlig samvittighet

FCK-trener Ståle Solbakken spurte Tom Høgli (33) hva han ønsket før han tok kontakt med TIL.

– Jeg spurte først hva Tom ville, og han ville gjerne hjelpe oss hvis vi kunne løse det med Tromsø. Det jeg sa til Tom var at han ikke skulle ha dårlig samvittighet, for Tromsø kommer godt ut av dette. sier Solbakken.

En del av avtalen er at skal TIL få muligheten til å benytte seg av FCKs speidernettverk.

– Vi skal hjelpe Tromsø så godt vi kan. I tillegg skal de kompenseres økonomisk, noe man selvsagt ikke kommer utenom, legger Solbakken til.

Proft av TIL

Solbakken skryter også av TILs samarbeidsvilje i denne saken.

– Det var en fin tone mellom klubbene, og Svein-Morten (Johansen, sportssjef i TIL) var utrolig profesjonell hele veien gjennom. Vi ble til slutt enige om alt, og det en løsning som var hurtig og proft gjennomført, forteller Solbakken.

Etter hvert arrangeres skal det arrangeres treningskamp mellom klubbene.

– Jeg har vært i Tromsø flere ganger, og hvordan vi løser det med den treningskampen finner vi ut av, sier Solbakken.