Fra landslaget til 2. divisjon på ett år: Høgmo klar for Fredrikstad

Tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo ble fredag presentert som Fredrikstads nye hovedtrener.

Det skjer bare ett år etter at det ble klart at han ikke fikk fortsette som trener for landslaget.

Høgmo ble presentert på Fredrikstad stadion klokken 12, og tok seg tid til å håndhilse på alle som hadde møtt opp. Han har signert en toårsavtale med Fredrikstad.

Det var ikke en så bevart hemmelighet som vi håpet på. Men i dag kan vi bekrefte at vi er så utrolig heldig at vi har fått med Per-Mathias på laget, i første omgang i to år, men vi håper på et godt og langt samarbeid, sier Jostein Lunde, styreleder i Fredrikstad fotballklubb.

Han forteller at klubben har hatt 30 navn på listen, og har jobbet grundig med prosessen med å signere en ny hovedtrener.

– Vi sitter igjen med den personen vi mener er best skikket til å føre oss tilbake til norsk toppfotball. Vi ville ha en erfaren hovedtrener, som har en fin balanse med fotball og det menneskelige aspektet. Per-Mathias er en erfaren og merittert trener, med en enorm kompetanse på klubb- og kulturutvikling, sier Lunde på pressekonferansen.

Han avkrefter at klubben har fått sponsorhjelp til å signere den tidligere landslagstreneren.

Presentert på bursdagen

Hovedpersonen selv, som fyller 58 år i dag, gleder seg til å ta fatt på den nye jobben.

– Jeg har bodd i regionen lenge, og blitt veldig glad i den. Tanken på å kunne bidra lokalt til å utvikle dette laget har trigget meg veldig. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe. Det er det mest spennende prosjektet i Fotball-Norge akkurat nå, så da jeg fikk muligheten sa jeg ja, sa Høgmo på pressekonferansen.

Høgmo sier at det har vært intensive dager med forhandlinger før de endelig kunne presentere løsningen.

Trenerteamet rundt Høgmo er fortsatt ikke klart, men han sier at han vil jobbe med det i sine første dager i klubben, samnen med daglig leder og sportssjef Joacim Heier. Heier er fornøyd med å signere en av Norges mest meritterte trenere.

- Vi er veldig fornøyde, det var ikke det navnet vi hadde størst forhåpninger om å kunne klare å signere. Men vi traff hverandre veldig godt på grunnverdier og hvordan vi ville bygge klubb. Han er et par hakk over de andre aktuelle vi snakket med, sier Heier til Fredrikstad blad.

– Tror dette trigger han

Tidligere sportssjef i FFK, Joacim Jonsson, er positiv til ansettelsen.

– Her kan Høgmo få gjøre det han er best til, nemlig å bygge en organisasjon og en klubb. Det tror jeg det trigger ham, sier Jonsson.

Jonsson får støtte av tidligere NRK-kommentator Arne Scheie.

– Per-Mathias er en jordnær type som har gjort sakene sine godt tidligere. Det blir likevel ikke lett å komme seg opp igjen. Mange av kampene vil bli som cupfinaler, alle vil jo slå FFK, sier han.

– Fra fryd og gammen til full krig

Jonsson var ansatt i forskjellige posisjoner i Østfold-klubben fra 2007 til 2012.

Han mener at uroen som har preget FFK de siste årene er borte nå.

– Arbeidsforholdene har nok bedret seg fra da jeg var der. Mye av det verste er barbert bort nå.

Svensken hadde både suksess og motgang under sin tid i klubben.

– Jeg opplevde alle de forskjellige spektrene i fotballen mens jeg var der. Det gikk fra fryd og gammen da vi tok sølv i Tippeligaen til full oppløsning og «krig» da vi rykket ned, sier han.

Få endringer i spillertroppen

Sesongen som gikk ble en eneste stor nedtur for FFK, som til slutt rykket ned. Likevel har den tidligere sportssjefen sett noen lyspunkter i årets tropp.

– Thomas Rekdal er bare 16 år, men har vært imponerende god når han har fått spille. I tillegg har finske Joona Veteli et snitt som gjør at han vil havne på et høyere nivå til slutt.

Noen spillere har allerede forsvunnet ut av klubben, men Jonsson tror de fleste blir i plankebyen.

– De fleste spillerne vil ikke være attraktive for andre klubber. Mislav Leko, Edvard Skagestad og Ludvig Begby kan nok være interessante. Ellers tror jeg at de fleste blir, sier han.

Scheie: – Det er bare trist

Få har fulgt norsk fotball tettere enn Arne Scheie de siste 50 årene. Kommentator-legenden har jobbet under utallige oppgjør i de norske toppdivisjonene.

Han savner et Fredrikstad-lag i toppen av norsk fotball.

– Det som har skjedd der borte er bare trist. Jeg er oppvokst med et Fredrikstad i toppen og vil gjerne ha dem tilbake dit. Det er der de hører hjemme, sier han

Mange har forsøkt seg i sjefsstolen i Fredrikstad, med varierende hell. Scheie synes det er vanskelig å finne en forklaring på hvorfor ingen har lykkes

– Det skyldes nok dårlig ledelse og at man har satset på feil folk. Forholdene ligger jo til rette for at det skal gå bra der, sukker han oppgitt.

Rutinert trener

Per-Mathias Høgmo er en av landets mest rutinerte fotballtrenere. Som spiller startet han karrièren i moderklubben Gratangen før han gikk videre til Mjølner i 1977.

Ferden gikk så videre til Tromsø der Høgmo var trener mellom 1984 til 1989, med unntak av et lite opphold i svenske IFK Norrköping i 1985–1986.

Spillerkarrièren ble avsluttet i 1989 som spillende trener i Gratangen. Da hadde han også fått med seg én kamp med flagget på brystet.

I Norge har Høgmo vært trener for Tromsdalen, Tromsø (i flere perioder) og Rosenborg. I tillegg har han trent en rekke aldersbestemte landslag.

58-åringen er også den eneste som har trent A-landslaget for både kvinner og menn. Hans kanskje største triumf som trener kom da han trente kvinnelandslaget til OL-gull i 2000.

Før han tok over herrelandslaget trente han Allsvenskan-klubben Djurgården.